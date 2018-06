Lennart Meri mobiiltelefoni lugu sai täiendust

«Ma nägin, et üks härra väga tähelepanelikult kuulab, vahepeal vangutab pead ja muigab omaette. Samal ajal hakkas kogu grupp itsitama, sest neile tegi kogu olukord kohutavalt palju nalja,» kirjeldas läinud neljapäeval ERMis aset leidnud situatsiooni muuseumi giid Katrin Alekand.

«Ausalt öeldes oli see olukord natuke ebamugav, sest ma ei saanud aru, miks nad itsitavad,» lisas Alekand. «Lõpuks võttis üks proua mul käest kinni ja näitas järjest laiema muigega vuntsidega härrasmehe poole ja küsis: kas te teate kes see mees on? Siis ta kummardus, surus mul kätt ja ütles: «Uffe Ellemann-Jensen, nüüd ma räägin, kuidas asjad tegelikult olid».»