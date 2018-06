Kas tsikkel võib olla nagu multitööriist? (video!)

Honda tuli 2012. aastal välja mootorrataste seeriaga, mida tähistab akronüüm NC (new concept – uus arusaam, ingl k). Eesmärk oli liikur, millega oleks mõnus teha igapäevaseid sõite nii algajatel kui ka näiteks vanematel motomeestel-naistel. Seeriasse kuulusid klassikaline mootorratas, matkaratas, tsikli-rolleri hübriid Integra ja hiljem ka custom-stiilis tsikkel. Praktilisus seisnes lihtsas säästlikus mootoris ning julges lahenduses: seal, kus tavatsiklil on kütusepaak, paikneb mahukas pagasiruum. Kütusepaagi kork asub aga kaassõitja sadula all.