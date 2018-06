Vanaema mööbli saab sobitada ka moodsasse koju

Mariliis Kitsapea, kes oma ettevõttes Varn tegeleb just nimelt säärase, juba ülemaailmseks trendiks saanud vanale mööblile uue elu andmisega, kiidab seda lahendust väga. «See on suurepärane võimalus kujundada väga omanäoline kodu, sest kuigi vana mööbli hulgas leidub kunagist masstoodangut, on seda siiski vähem ning see on elanud üle ajaproovi – kestab pärast kõpitsemist veel kindlasti sama kaua,» ütleb ta. Ning vähe sellest, see on ka väga keskkonnahoidlik lähenemine, sest vanamööbli eelistajad ei anna oma panust tohutult ressursimahukasse uue mööbli tootmisse.