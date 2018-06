Rasmus Rask toodab Eesti kalleimat jäätist

«Nullindate lõpus, pärast majanduskriisi üleelamist küsisid ilmselt paljud endalt, kas töö, mida nad teevad, on ikka nii äge, et teha seda terve ülejäänud elu. Mina olin tollal 35, töötasin Swedbankis ja sisimas tundsin, et kontoritöö asemel tahaksin midagi omaenda kätega valmis teha. Lisaks vasardas kuklas teadmine, et kui ma kohe ei alusta, ei tee ma seda ilmselt kunagi,» meenutab La Muu tegevjuht Rasmus Rask.