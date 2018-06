Frieli näidendile loob erilise õhustiku raamjutustaja Michael, kes juba vanema mehena meenutab suve 1936, kui ta oli seitsmeaastane poiss. Michael kasvab üles vallaslapsena, mis selles ajas on keeruline, aga tema on hoitud ja armastatud. Nii ta ühtaegu vaatleb ja meenutab oma ema ja nelja tädi: sõbralike ja veidi imestlevate poisisilmadega siin ja praegu, samas aga täiskasvanud mehe mõtliku nukra distantsiga, üksinda kandudes tulevikku mitukümmend aastat hiljem. Michaeli rolli saab mängida mitmes eas. Neuhaus on julgelt usaldanud nõudliku osa noorele näitlejale Märten Matsule, kellele tasane sissepoole pööratus uudne ülesanne. Esietendusel võis aimata, kuidas Matsu vaatlemise variatsioonid edaspidi veelgi selginevad, tema vaikiv ligiolek on oluline.