Kogenud automatkaja soovitab: need on 7 mõnusat linnalähedast lõkkekohta!

Linnalähedus on väga suhteline mõiste. Mõnele on kauge ka linna teine serv. Mõne jaoks algab kauge sealt, kuhu silmad ei ulatu. Teistel on aga kaugusest oma arusaam ning hea koha leidmiseks kannatab ka kaugemale sõita. Leppigem siis siinkohal nii kokku, et jääme pealinnast enam-vähem 50-60 km raadiusesse.