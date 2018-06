Euroopa Kohtu kohtujuristi ametikoht on midagi sellist, millele pole au kaugeltki igal liidu liikmesriigil. Neid ametikohti on vaid 11 ja nende inimeste otsustada on Euroopas väga olulised küsimused, näiteks taksofirma Uber turul käitumise reeglid Euroopas.