Ruhnu reaalsus: kooli koristaja elab telgis, lapsed pühadeks koju ei pääse

«Mõru maik on suus,» sõnas Ruhnu vallavanem Jaan Urvet viimaste päevade sündmusi kommenteerides. Kui veel hiljuti lõid lärmi parvlaevaühendusega rahulolematud hiidlased, siis nüüd on mõõt täis saanud ruhnlastel. Juba neli aastat on nad vallavanema sõnul survestanud nii riigiasutusi kui ka laevaomanikku, et nende laevaühendus korda tehtaks, kuid tulutult.