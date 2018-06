Katrina Lehis - mõõgaga eestlanna, keda kardab terve Euroopa

Katrinas on olemas võitja X-faktor!

Helen Nelis-Naukas, Katrina treener:

Katrina tuli vehklemistrenni õega kaasa. Oli uje ja armas, ta pole üldse mingi kärts-mürts tüdruk. Koolis õpetajad imestasid, kuidas ma ta küll vehklema olen saanud. Aga sain! Mina märkasin kohe temas talenti. Pere ei usu kohe, et näen tulevast olümpiavõitjat. Kuid mina usun seda tänini, annan endast kõik, et see unistus teostuks. Katrina on erakordne vehkleja ja loodan, et kõik see on alles algus.

Ma ei taha sportlasele mingit pressi peale panna, vehklemises on iga võistlus isesugune. Oleks väga rumal lubada, et nüüd läheme ja paugutame MMil ka. Sa ei tea iial ette vastaseid, palavus, ajavahe… Ega ma väga õnnelik ole, et MM toimub just Hiinas. Oleme Hiinas käinud MK-etappidel ning katsetanud eri aegu kohalejõudmiseks. Sõidame kümme päeva enne sinna ja loodame, et aklimatiseerumine ning treeningud lähevad edukalt.

Katrinas on olemas võitja X-faktor. Ta võib olla 1:7 kaotusseisus ja ikka võita! Paljud viskaks püssi põõsasse, kuid tema vaim ei murdu. Tal on ka väga head füüsilised eeldused: pikk, vasakukäeline, sportlik keha, rahulik meel. Katrina trump on ka see, kui hästi ta ise suudab oma matše analüüsida – ta saab aru, mis rajal toimub. Tal on terav platsinägemine, oskab näha vastase igat liigutust, kogu tervikut.

Minu soov treenerina on anda sportlasele võimalikult lai võtete arsenal ja eri strateegiaid, mida tal siis olukorra järgi on võimalik kasutada. Ta oskab kuulata – mõnd asja on kõrvalt kergem näha. Mäletan juunioride MMi kullamatši, kui seis oli 14:14. Nägin, et töötab vaid üks võte. Katrina vastu: „Ma ei saa!“ Mina: „Sa pead saama!“ Ja ta ei kahelnud hetkegi, kohe läks, tegi selle ära ja võitis! Treener peab olema oma sportlase seljatagune. Võõras treener ei saagi nõu anda, kui ta pole seda sportlast ise treeninud, kuna ta ei tea, mida sportlane oskab ja suudab. Ma tean, kuidas sportlase vormi tippvõistluseks ajastada, mida selleks tegema peab. Täielik vastastikune usaldus ja pühendumine toobadki tulemused.

Minu õpilased on mulle sada protsenti nagu isiklikud lapsed, selge see, et seisan nende eest nagu emalõvi ja mulle on täiesti ükskõik, mida keegi sellest arvab. Hindan ausust ja õiglust. Põhjus, miks eestlannad on vehklemises maailma tasemel nii meeletult tugevad, ongi tihe konkurents: koondisekohti on neli, medalipretendente kuus. Kui mõni peab Katrina tiimi arvamist ebaõiglaseks, siis see, mis praegu juhtus, on pigem vist kingitus eelnevate jamade tasakaaluks. Asi on selge: ta tuli Euroopa meistriks, alaliit valis ta MMile poolthäältega 5:0. Ju keegi universumist andis meile selle võimaluse tagasi, mis kaks aastat tagasi ära võeti. Jumal on aeglane, aga õiglane!