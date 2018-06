Eesti alpinistid sihivad rekordkõrget esmavallutust, mäe nimeks plaanitakse EW100

«Nüüdseks oleme juba igas valdkonnas saavutanud mingi taseme, olgu siis jääronimises, liustikul käimises, mägimatkamises või kaljuronimises. Nii võibki uue riski võtta, minna kohale ja oma silmaga vaadata, et mis mägi see meid ees ootab,» ütleb ekspeditsiooni liige Priit Joosu. Tema, nagu ka mitu teist retkel osalejat, on varem tõusnud nelja üle 7000 meetri kõrgusesse tippu, ees seisev ekspeditsioon on talle juba 18.