Renault Twizy: kõige odavam viis Lambo-uste soetamiseks

Neli ratast, rool ja vedavast tagasillast ettepoole jääv elektrimootor – mis imeloom see Twizy üldse on? Oma 13-kilovatise elektrimootoriga liigitub ta L7e kategooriasse. Ehk siis on tegemist kvadriku või „nelirattaga“, millega on lubatud liigelda sisuliselt kõigi kategooriate juhiloa (v.a mopeed) omanikel. Ent ometi näeb Twizy (mööndustega) välja nagu auto. Auto homsest maailmast.