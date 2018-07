Napsutajad suunatakse Rakvere kesklinnast metsaserva

Olukorra endale põhjalikult selgeks teinud linnapea Torm lausus, et bussijaamataguse rattamaja kontingent pole pelgalt Rakvere kodutud, vaid sinna satub inimesi ka mujalt maakonnast. «Nad põhjendavad, et linnas on õlu odavam – joovad selle siin ära ja sõidavad õhtul koju tagasi,» tähendas ta. Silma riivava tegevuse piiramiseks asusid linnajuhid ühes politseiga promenaadi senisest tihedamalt seirama.