Eesti seiklusässad tõestasid Euroopas oma võitmatust

Rajaraamat ennustab koobast, kuid seda ei ole! On vana kirik öises metsas ja kaardi juhatatud paigas kõrgub ees kivisein, kuhugi edasi ei pääse. Aga oh üllatust – ühes nurgas leidubki kitsukene auk, kust tuleb end sõna otsese mõttes läbi litsuda. Pimedasse, rõskesse ja ahistavasse tundmatusse. Sellel rajalõigul sureksid sekundiga kõik klaustrofoobid. Aga ka need, kel kehakaalu veidigi enam kui sitkel ja saledal seiklussportlasel – nad lihtsalt ei mahuks, jääksid kinni nagu karupoeg Puhh jäneseurgu.

Sellega koopakannatused ei lõpe. Ees ootab tubli kilomeetri jagu ronimist, pugemist, roomamist ja hüppamist pilkases pimeduses. Kord köiega laskumist viie-kuue meetri pealt, kord külg ees läbi pressimist kõige kitsamatest pragudest.

Kas see on mingi kummaline piinakamber, kuhu mehi pimedasse kannatama saadetakse? Oh ei – seiklusspordis on sedalaadi üllatused tavaline asi, mille peale keegi kulmugi ei kergita.

«Kusagil muda sees väikestest piludest läbi pugemine – see nõuab eneseületust ka kogenud seiklussportlaselt,» ütleb muiates Silver Eensaar kulla võitnud Estonian ACE Salomoni meeskonnast. «Igal pool oli keha vastas ja edasi tuli pimedas mööda väikesi linte liikuda – kokku 50 minutit kitsamates ja laiemates kambrites, väga põnevad koopad, iial ei tea, mis ees ootab.»

«Aga me kujutasime seda koobast ette hoopis teistsugusena,» täiendab Joosep Tammemäe hõbedale tulnud Seiklushundi tiimist. «Neist kitsastest aukudest end läbi pressida ja köiega laskuda oli ikka omajagu ekstreemne. Seal juhtus ka meie meeskonna ainus õnnetus: Justyna libises köiel, sõrm jäi kivi vahele ja üks küüs tuli täiesti maha. See oli ikka päris ohtlik olukord, vaatasin, et sajab sealt täiega alla, aga sai ikka kinni köiest õnneks.»

Karme katsumusi oli rajal teisigi. Järsul kaljuseinal tuli turnida via ferrata’l ehk trossidega julgestatud mägiteel, all haigutamas mitmesajameetrine kuristik. Ning läbida ka tehniliste laskumistega ja ronimistega kanjon, mille läbimine pimedas olnuks nii ohtlik, et korraldajad panid aja seisma ning avasid raja alles päikesetõusul.

Lisaks lugematul hulgal järske tõuse ja pööraseid allakihutamisi metsikutel Hispaania Püreneede ahelikel, rattaetappe ja kanuusõitu. Seiklussport pole argadele, nõrkadele ega nõrgema närvikavaga inimestele – nii vaimne kui ka füüsiline vastupidavus pannakse siin tõsiselt proovile. Ja nii iga kord, sest tingimused on alati uued ja võrdselt ennenägematud kõigile osalejatele.

Pingutus ja kannatus

«Seiklussport annab võimaluse tunda ennast maadeavastajana,» avaldab Eensaar, mis teda ja tiimikaaslasi üha uuesti ränkraskele rajale meelitab. «Lähed läbi raskuste edasi ja näed preemiaks maailma kõige põnevamaid kohti. Selgi korral nägin ühe võistlusega 15 paika, millest igaühe avastamine oleks päevast matka väärt. See on nagu väga kontsentreeritud avastusretk metsikus looduses, elu kontsentraat!»