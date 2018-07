Eesti seiklusässad võtsid EM-il nii kulla kui hõbeda. Braavo!

«Ning palavus, lagipähe lõõskav päike ja ränkraske tõus – see on samuti surmav kombinatsioon,» nimetab Silver veelgi enam rajal varitsevaid ohte. Üks raskemaid katsumusi oli kolmanda päeva 108 km pikkune ja 4600-meetrise kõrgusvahega rattaetapp, mis pigistas ka kõige sitkematest võistlejatest viimased jõuvarud välja.

«Seiklusspordivõistlustel on palju ilusaid hetki ka,» märgib Eensaar, et pilt ei saaks liiga karm ja kannatustemaiguline. «Seekord meil väga vedas tippudega – jõudsime sinna täpselt päikesetõusudeks. Kes on mägedes käinud, teab, et need on maagilised hetked. Lähed pimedal öösel mäkke ja siis avanevad tõusvates valguskiirtes kõik need imelised vaated!» Sellist võistlusromantikat sai ACE tiim tunda näiteks Roca del Corbi kaljutornil.

Helge elamusena toob Eensaar esile ka õunakoogi, mis õnnestus laskumisel ühest mägiküla kohvikust saada. Kui rajal on toit puha funktsionaalne – energia tankimine jõu taastamiseks –, siis mõni harv naudinguhetk annab juurde vägeva laengu positiivseid emotsioone.

Mäeharjal päikesetõusul - elamus kogu eluks. FOTO: Raidaran

Maailmas vinge asi

Mõlemad Eesti tiimid loevad toredate elamuste hulka ka järsud köitega laskumised kanjoni kümnest kosest. See on kindlasti katsumus, mille peale nii mõnigi teine otsad annaks. Samuti oli põnev finišile eelnev orienteerumisjooks Girona vanalinna kitsastel, käänulistel tänavatel ja keskaegsete kindlusemüüride labürindis, kus ACE tiimi orienteerumisoskused just kullaheitluses otsustavaks said.

«Jah – orienteerumisoskustelt on ACE meeskond täna meist üle,» tunnustab Joosep Tammemäe. «Aga ma usun, et meie Seiklushunt on ehk füüsiliselt tugevam.»

Mingit karmi konkurentsi aga esikohaheitluses polnud, pigem innustas vastastikune rebimine tempot tõstma ja viis mõlemad Eesti meeskonnad teistest konkurentidest püüdmatusse kaugusse eest ära.

«Ei saa öelda, et seiklejate vahel ülearu konkurentsi või vaenu oleks, pigem saame sõbralikult läbi,» räägib Tammemäe. «Jõudsin ise omal ajal seiklusspordi juurde just ACE eestvedajate kaudu ja olen nende ridades võistelnud, kuni avanes võimalus kokku panna omaenda konkurentsivõimeline Seiklushundi tiim. Sealt ongi kaks tugevat võistkonda niivõrd väikesest riigist nagu Eesti – see on maailma mastaabis ikka väga vinge asi!»

«Seiklusspordivõistlusi ju jälgitakse reaalajas üle maailma,» räägib Eensaar. «Ja kui saad teada, et sul läheb konkurentidega võrreldes hästi, annab see veelgi hoogu juurde ja ajab adrenaliini sisse.»

Võiduga seiklusspordi EMil autasu ei kaasne, küll aga tagab see otsepääsu seiklusspordi MM-võistlustele, mille osalustasu on 5000 eurot ja kuhu pääseb piiratud arv tugevate tulemustega tiime. Eestlastele saab seal peagi taas pöialt hoida ja kangust soovida.

Estonian ACE Salomoni meeskond õnnelikuna finišis. FOTO: C. Lauzier

Seiklusspordi ekspeditsioonvõistlus on võistkondlik (üli)pikk kestvusspordiala, kus võistlejatel tuleb metsikus looduses kaardi järgi orienteerudes läbida ette määratud kontrollpunktid ja jõuda võimalikult kiirelt finišisse. Võistluste distants jääb 500–800 km kanti ja selle läbimine võtab aega mitu ööpäeva. Võistkonnad on 4-liikmelised, vähemalt üks peab olema naine. Ekspeditsioonvõistlused koosnevad mitmest etapist, mida läbitakse erinevaid liikumisviise kasutades inimjõul: enamasti jalgsi, jalgrattaga või veesõidukiga (kajak, kanuu, kummipaat). Tuleb ette mägironimist, köielaskumist, koopaid ning mitmesuguste looduslike takistuste ületamist. Euroopa meistrivõistlused peeti sel aastal Hispaanias Kataloonias 560 km pikkusel ja ca 20 000 tõusumeetriga rajal. Ela kaasa Eesti seiklussportlastele! Eesti seiklejad pole üksnes konkurentsitult maailma tipus, nad saavutasid ka hiilgava tulemuse! Kuldmedal – Estonian ACE Salomoni tiim: Reeda Tuula, Timmo Tammemäe, Silver Eensaar, Rain Eensaar. Võistlusaeg 93 tundi, 27 minutit, 23 sekundit. Hõbemedal – Seiklushunt Adventure Team: Joosep Tammemäe, Sander Linnus, Andris Ansabergs ning poolatar Justyna Frączek. Võistlusaeg 9 tundi, 39 minutit, 35 sekundit (ehk kaotus võitjale vaid 12 minutit). Pronks – Prantsusmaa tiim FMR. Võistlusaeg 101 tundi, 6 minutit, 43 sekundit. Seiklushundi tiim võtab osa Poola Adventure Trophy võistlusest 18.–22. juulini. ACE tiim osaleb augusti keskel ainsal Euroopa maailma karika etapil: Nordic Islands Adventure Race (http://nordicislandsar.com). Unikaalne võistlusrada viib Stockholmist läbi Ahvenamaa Soome Turusse – omal jõul mööda saarestikku üle Läänemere. ACE tiim osaleb 5.–17. novembrini seiklusspordi maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad Prantsusmaa ülemereterritooriumiks oleval vulkaanilisel Reunioni saarel India ookeanis.

Seiklushunt äsjasel EMil Hispaania Püreneedes. FOTO: Joosep Tammemäe