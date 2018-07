Muusikagurmaanid – dessert tuleb koju kätte!

See juhtus minuga mõne aasta eest Pariisis. Õhtused tänavad täitusid üha tihedamalt inimestega, peagi tuli nende vahel liikumiseks enesele küünarnukkidega teed teha. Ah, küllap mingi järjekordne streik, mõtlesin tülpinult. Minul olid muud plaanid, mind see tänavamöll ei huvitanud… Kuni selgus, et huvitab küll! Kõik need rahvarahutused üritasid end pressida suures angaaris toimuvale alternatiivmuusika kontserdile, kuhu minagi teel olin, sest laval oli üks mu eluaegseid lemmikuid – Little Dragon! Piletihind ukse taga kerkis kümnekordseks ja nii mõnigi oli valmis letti lööma mitusada eurot.

Selline on seis maailmas – tõeliselt hea muusika peale joostakse tormi ja kaine mõistus ununeb sootuks. Meil Eestis on lood teisiti. Ka siis, kui tuua kohale maailma kuumimad nimed, võtab eestlane tihtipeale hoogu ja sügab kukalt, enne kui end erksa elamusega premeerib. Arter teeb otsustamise lihtsamaks: siin on valik parimaid palu 27.-28. juulil Tallinna Kultuurikatla pargis toimuvalt muusikapeolt.

Litte Dragon FOTO: Sweet Spot

Litte Dragon

Rootsi lihvitud muusika-Meka ülimalt alternatiivne ja isemeelne punt, keda tunneb terve maailm. See, mida nad teevad, on otsesõnu lummav: segu värskekõlalisest, ootamatustest tulvil elektroonikast, pudelikolinast, heliefektidest ja -defektidest. Solist Yukimi mõjub laval nagu hurmav külaline teispoolsusest, tihti paljasjalgne ja erakordselt vahetu. Surmkindel kõrvust tõstev inspiratsioonilaks!

Roisin Murphy FOTO: Nicole Nodland

Róisín Murphy

Üle mõistuse geniaalne Iiri artist, kes lausa rabab sellega, mida laval teeb. Häält kasutab ta loovamalt ja kompleksivabamalt kui enamik teisi: võimsast, üle oktavite laotuvast tämbrist karjatuste ja vaata et loodushäälteni välja. Moloko pundiga tuule tiibadesse saanud järgnes veel kordi edukam soolokarjäär. Róisín tähendab erakordset energiat, haaravaid ja originaalseid meloodiaid ning ekstsentrilist stiili-show’d.

London Grammar FOTO: Sweet Spot

London Grammar

Kindel emotsioonipauk neile, kelle vere paneb keema elektrooniline muss ja hinge liigutav minoorne kõla. Kuid siin on suur annus maagiatki muusikasse maetud. Suurbritannia nüüdismuusika kuuma pundi esinemine on imetlusväärne kübaratrikk korraldajate poolt, kes edu laineharjal seilava bändi Eesti publiku ette on suutnud meelitada.

José González FOTO: Sweet Spot

José González

Midagi neile, keda liigutavad sügavamad toonid. Argentina kirg ja Rootsi rafineeritus ühes eredas talendis annab kokku omanäolised meloodiad ja kontserdielamuse, mis kindlasti kauaks kummitama jääb. Filigraansust ja tundeteravust taga ajav perfektsionist töötas viimase albumi kallal seitse aastat. Saada osa selle romantilise, intellektuaalse ja hüpnootilise artisti muusikamaailmast on privileeg – osakem seda õnne vääriliselt hinnata.

Esimest korda Tallinnas toimuv Sweet Spot meelitab publikut uhke artistide nimekirja ning mugava ligipääsuga. Festival on sularahavaba – vajaliku summa saab laadida käepaelale ja sellega kõikjal ka tasuda. Ning trammiga saab soovi korral nii kohale kui koju. FOTO: Caro/Bastian

Tom Odell

Briti paipoiss-lembelaulik on siinkandi rahvale hästi teada, kuna ta on käeulatusse jäävatel festivalidel varemgi südameid võitnud. Tema meloodilised ja meeldejäävad lood, enamasti täis armastust ja igatsust, poevad naha vahele ja kõlavad laivis ulmeliselt hästi. Mitu rahvusvahelist superhitti liigutavad hinge, hea kallima-kaisus-kuulamine.

5'Nizza, Ukraina folkpunt FOTO: Sweet Spot

5’Nizza