Kui kaua elab digitoode? Ehk mis on tulnud, olnud, läinud, jäänud?

Olnud ja tulnud ehk mõned vidinad, mis on jälje jätnud

Kui president Reagan tuli välja käskkirjaga muuta GPS kõigile vabalt kättesaadavaks ja president Clinton 2000 alguses seisis selle eest, et GPSi täpsus tavakasutajatele läheks 20 meetri peale, siis andis see võimaluse tervel tööstusel arenema hakata. TomTomi nn esimene personaalne navigeerimissüsteem tuli turule 2004. aastal. Aastast 2015 sõidavad Uberi taksod umbes 300 linnas TomTomi kaartide ja andmete järgi.

Aga muidugi on GPSiga seotud rakendusi tänapäeval meie telefonid ja tarkkellad täis.

70ndatel ja 80ndatel moodsad kiirpildikaamerad on mingit loogilist lüli pidi ka osa moodsast selfimaailmast. Vahepeal paariks kümnendiks unaruses olnud tehnoloogia on nüüdseks tagasi seltskondliku meelelahutusena (näiteks Fujifilm Instaxi kaamerad).

Peaaegu 18 aastat tagasi, 1. septembril 2000 paisati müügilettidele Nokia 3310. Umbes 126 miljonil inimesel on selle legendaarse telefoniga omad mälestused. Just enam-vähem niipalju neid müüdi. Vähesed telefonimargid on sama tulemuseni jõudnud. Näitlikustatult võiks kõik müüdud telefonid ritta pannes katta umbes 13 000 km pikkuse raja.