Hai! Surematu Chevrolet Corvette C3: 50 aastat hiljem

Iga autosõltlase omanduses võiks kordki elus olla mõni säärane liikur, mille mootorikattel või esitiibadel – veel parem, kui mõlemail – on funktsionaalsed mootoriruumi ventileerivad «lõpused». See on lollikindel retsept ägeda lelu leidmiseks, mis pole hobiautode juures veel kunagi alt vedanud. Siin see on - Chevrolet Corvette C3.