Idapiiri otsuse lükkas edasi Anvelti ja Seedri vastasseis  

Mõneti selline otsus üllatab, sest valitsus oli arutanud idapiiri projekti ehitamise ja hooldamise ajakava ning maksumust juba 5. juulil. Siseminister Andres Anvelti kinnitusel olid valitsuserakondade esimehed jõudnud 9. juulil ka kokkuleppele idapiiri projekti otsuse sõnastuses, et see kõigile sobiks. «9. juuli arutelul viibis ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder,» täpsustas Anvelt eile.

Isamaa aga saatis ikkagi koalitsioonikaaslased eile pikalt. «Tänane kabineti otsus oli, et idapiiri arutelusid jätkatakse. Oluline on, et samal ajal töö idapiiril jätkub ehk see töö, mida juba praegu tehakse, seisma ei jää. Nagu kinnitas meediale ka peaminister, et piiri kõige kriitilisemates lõikudes alates kolmikpunktist minnakse töödega edasi,» sõnas Anvelt, kes eile valitsusistungil ei osalenud.