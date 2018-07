Eestlane K2 tipus: kaheksa tundi surmahirmu

Seda, et katsumus oli erakordselt raske, tunnistas Kaasik eile ka ise. «Tegelikult võttis mägi minult tippu jõudes kõik – nii füüsilise kui mentaalse jõu. Lõpuks, läbi õuduste öö tippu jõudes oli esimene mõte: nüüd on see siis tehtud, Kaska (nii kutsuvad teda lähedased ja sõbrad – toim), kas oled rahul?» kirjeldas ta.