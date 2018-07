Uus tase virtuaalreaalsuses

Mu ees särab päikesekiirtes lumine jäljerada, mida pidi sean oma samme ülespoole. Enam pole palju minna – tipukoonus on juba käega katsuda. Uudishimu sunnib rajalt veidi kõrvale lumekarniisile astuma (mida tegelikult ju kunagi ei teeks!), et heita pilk kolm kilomeetrit allpool voolavale Khumbu liustikule ja selle Lõunarübjale tõusvale jääkosele – ja hetkeks tõmbab kõik soolikad sees jonksu, vertigo teeb oma töö. Teiselpool kuru olev Makalu 8470 m tipp on juba jupp maad allpool ning siin ta on – 8848 m Everesti tipp, iga alpinisti unistus, mis minul jäi saavutamata ning ma pean oma seitsme kilomeetriga leppima. Vaatan ringi ja kõrgemal, terves maailmas pole muud kui taevas, maailma katus. Ainult paganama palav on (Eesti suvi?), hapnikupuudust ei tunne ja ka seljakotti pole õlgu rõhumas.