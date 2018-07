Mailis Reps lausus, et Viljandi folgita pole korralikku suve. Tema eristab folke selle järgi, kes ta kuuest lapsest temaga folgil kaasas oli. «Iga organism on nii tugev, kui toitvad ja laiaulatuslikud on ta juured. Siin saame mõtiskleda, kes me oleme ja kust me tuleme,» ütles ta.