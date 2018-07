Neeme Raud: palun vett, palun eestimaist!

No jah, see kunagine kaheksa-klaasi-lugu looks (ehkki üllatavalt paljudel on see Eestis meeles), aga vett joon ma endiselt täie tõsidusega. Eriti nüüd, kui eelistan ka koosviibimistel kraadidega jookidele mullivett ning liikuv elustiil nõuab pidevat keha niisutamist.