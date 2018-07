«Olen siin natuke paha poisi rolli võtnud,» rääkis Sutter eilsel Eesti Energia pressikonverentsil, kus kontsern tutvustas teise kvartali majandustulemusi. «Samas on see sõnumitooja karistamine asjade eest, mida mina ei saa muuta,» viitas ta juuli alguses ilmunud Äripäeva artiklile, kus ta rääkis, et elektri hind kallineb järgmiseks talveks kuni kolmandiku võrra.