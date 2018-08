Inimesi ärritab metsaraie Lahemaa rahvuspargis

Fotode jagajad viitasid ka asjaolule, et sealkandis on suve jooksul sadanud minimaalselt, nii et oksarisu ja raiejäägid võivad niigi suurt tuleohtu veelgi suurendada.

Keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroo juhtivinspektori Timo Türbsali sõnul käib uurimine raie nõuetekohasuse ja seaduslikkuse asjus, kuid juurdlus on veel pooleli. Et rahvuspargi aladel oleks raie maht märgatavalt suurenenud või selliste väljakutsete arv kasvanud, sellega ta ei nõustunud. «Suuri rikkumisi pole esinenud ja ka väikeste rikkumiste arv on püsinud muutumatuna,» väitis Türbsal. Raiet on tehtud eramaal.