Salajane aiakene, kust tuttavate sõnul head sööki saab, pole just ülearu kaugel. Aga mandrielust rikutud poolsaarlane seda siiski päris kogemata üles ei leia – pead teadma, kuhu nurga taha keerata ja millisest väravast sisse pugeda. Paigale pihta saamise muudab keerukamaks ka tõsiasi, et tegu on varaste sööjate kohaga, mis juba kella neljast kinni läheb. Nii et esimesel korral me õigeks ajaks rannast tagasi ei jõuagi, kuid teisel katsel läheb õnneks.