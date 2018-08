Teetööline avas Lasnamäel tule

Praegu ei saa politsei tüli põhjuste kohta midagi täpsemalt öelda. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Roger Kumm ütles Postimehele, et tulistaja on praegu kinni peetud ja ta on andnud juhtunu kohta esialgseid ütlusi. Haavata saanud mees on kriitilises seisundis haiglas.