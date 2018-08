Lehvita möödasõitvale Google‘i autole ja tee ise Google‘i kaarte paremaks!

Juba nädala jagu on mööda Eesti teid taas sõitnud Google'i autod. Need pildistavad üles kõik enda ümber ja uuendavad Google Street View' vaateid, millest mõned olid seni juba pea rohkem kui seitse aastat vanad. Lisaks sellele, et mööduvatele autodele saab lehvitada, on igaühel võimalus ka ise kaardiparandusi ja tänavavaateid teha.