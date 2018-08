Mugavus tapab retrovaimustuse

Enamik meie igapäevakokkupuuteid tehnikaga on lihtsalt kogemus. Tehnoloogia sisemus on läinud nii keeruliseks, et kui kasutaja orienteerubki selles maailmas, pole tal erilist lootust tõrkumahakanud seadet parandada. Saab kinni keerata mõne kruvi või asendada rikkis detaili mõne täpselt samasugusega, aga sellest kaugemale liikumine nõuab juba märkimisväärset pingutust. See ei ole sageli eriti ratsionaalne, nõuab spetsseadmeid, teooria tundmist ja palju aega probleemide lahendamiseks. Sel ajal jääb kogu ülejäänud tehnoloogia selgeks õppimata.