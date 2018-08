Filmiarvustus: «Võimatu missioon: Tagajärjed» on analoogmärul

Kuuenda võimatu missiooniga hakkama saamine pole ilmselt olnud lihtne: esimesest on möödas juba 22 aastat ning peategelast kehastav Tom Cruise on vahepeal jõudnud 56-aastaseks saada. Üllataval kombel ei lasknud ta end sellest segada ja hüppas võtetel välja lennukist, lidus noore põdra kiirusel katustel ja andis tappa Bruce Lee reinkarnatsioonile. Seega tuleb esimesed stiilipunktid anda juba selle eest, et erinevalt teistest märulitest tegid siin trikke päris lihast ja luust inimesed ning sellest jätkus suisa kahe ja poole tunni sisustamiseks.