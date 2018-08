Täna fookuses... Ford Focus!

Mõnda automarki ja -mudelit on ajaga hakanud saatma kindel maine. Kes vähegi autodest teab, saab öelda, et Land Roverile on maastikul raske vastast leida, Cadillac on mugav ja sportlike sõiduomadustega tagaveolise sedaani järele vaadates tasub esmalt Baieri Mootoritehase toodangule pilk peale visata. Taskukohase ja eeskujuliku juhitavusega esiveolise auto vapiloomaks on aga aastatega saanud Ford Focus. Alates Focuse sünnist 1998. aastal on selle kolme põlvkonda müüdud üle 16 miljoni mudeli ja Ford teab, et nende kliendibaas ootab ka neljanda põlvkonna uuelt Focuselt esmaklassilist juhitavust ja erakordseid sõiduomadusi, mis esimese põlvkonna kunagi oma turusegmendi tippu tõstsid.