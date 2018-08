President jookseb öistel Rakvere linnatänavatel

Presidendi osalemine tänavusel ööjooksul oli korraldajate jaoks küsimärgi all kuni selle nädala alguseni. Kauaoodatud kinnitus koos jooksul kaasalöömise sooviga saabus presidendi kantseleist teisipäeval.

«Rakvere linnale on suur au võõrustada oma üritusel vabariigi presidenti,» rääkis võistluse peasekretär Riina Ignatov. «Usun, et Eesti juubeliaastal annab meie sportliku presidendi tervitus enne jooksu kõikidele osalejatele indu ja kergust jalgadesse juurde. Rakvere on eriliste sündmuste linn ja saame seda taas võimsalt tõestada.»