Eesti naine on maailmas konkurentsivõimelisem kui mees

Kristian Steinberg on Londonis tegutsev rahvusvahelise haardega moedisainer, kes lektorina tegev ka Eestis. Kõrvalpilku siinsele ühiskonnale on ta kujundanud 13. eluaastast saati, kokku 29 aastat.

Marianne Mikko on elanud aasta Lõuna-Aafrikas ja 11 aastat Brüsselis, esmalt erikorrespondendina, seejärel europarlamendi liikmena. Seega on tal 12-aastane kogemus vaatamaks Eesti ühiskonnale nii lähedalt kui ka kaugemalt. Mõlemat maailmakodanikku seob aga harjumus asju terase pilguga seirata ning julgus oma tõekspidamised keerutamata välja öelda. «Praegu on Eestis aeg, kui pole keelatud olla tark, kuid on lubatud olla loll,» ütleb Marianne kuraasikalt.

Mis on eestlase trump?

Kõik me oleme kuulnud legende eestlase töökusest ja visadusest. Aga kuidas me suhtlemisega toime tuleme? Nüüdismaailmas loevad kontaktid rohkem kui saavutused ja suhtlemisoskus võib professionaalsed oskused üles kaaluda.

«Eestlased on introvertne rahvas ja me oleme harjunud seda puuduseks pidama,» ütleb Marianne. «Minu meelest on see just meie unikaalne tugevus. Meil on oskus esmalt kuulata ja alles siis tegutseda. Me ei tuiska uisapäisa võitlusse, ilma et oleks natuke asja kõrvalt jälginud. Väljapoolsust on väga lihtne omandada ja eestlased saavad oma ideede esitlemisega suurepäraselt hakkama, kui seda vajalikuks peavad.» Teistpidine areng – ekstravertsuselt suurema kaalutlevuse suunal – on oluliselt raskem.

Marianne hinnangul on kalduvus enne analüüsida ja seejärel tegutsema asuda eriti omane õrnemale soole. «Naised on võrreldes eesti meestega avatumad. Nad avaldavad ka oma arvamust alles pärast seda, kui on teema endale selgeks teinud. Niimoodi uljalt nad sõna ei võta ja käsi puusa ei löö. Ja mis on tulemus – eesti naiste arvamus loeb päris palju. Eesti mees jääb maailma areenil sageli silma väiksema empaatiaga, kesisema väljendusoskusega ja sellega, et hinnang antakse süvenemata. Nii et minu meelest on eesti naised maailmas konkurentsivõimelisemad kui eesti mehed.»

«Milleks propageerida mingit suhtlemislaadi, mis on inimesele võõras? Eestlase vastupidavust ja vaikset sitkust enamikul teistel rahvastel ei ole,» leiab Kristian. «Maailm on mürast ja sisutühjast paljusõnalisusest küllastunud. Vaiksema natuuriga eestlane, kes enne mõtleb ja alles siis ütleb, on seal väga teretulnud.» Niisiis pole meil mingit vajadust käituda nagu teised ning lobiseda sama palju kaasa. Praeguste kaartidega jääb meile maailmas pigem otsustav viimane sõna.

Soorollid on ajale jalgu jäänud

Feminismiteemat oleks Eestis kohatu kalevi alla lükata ja väita, et probleemi pole. Eesti naiste haridustase on maailmas tipus, kuid palgalõhe Euroopa Liidu sügavaim. Jäigad soorollid piiravad naisi ja kurnavad mehi, olukorra paranemisest võidaksid mõlemad pooled.

«Haritud naine on Eestis vähe väärtustatud,» põrutab Marianne, kes näeb iganenud hoiakutes suurt arengupidurit. «Soostereotüübid ja konservatiivsus panevad mind muigama. Mis talupoja tarkus! Aga kus on talutütre tarkus? Pea igas suvalises lauses või väljendis on olemas suhtumine, et ühed oleks nagu paremad kui teised. Majanduslikult rääkides on naiste potentsiaali kasutamata jätmine selge ressursi raiskamine.»

Kristian lisab teooriale faktid. «Future Labs ja UBS Panga trendiennustus sätestas, et kui me kasutaksime ära juba praegu olemas oleva naiste potentsiaali Euroopas, teeniksime me 2027. aastani selle võrra 10 triljonit eurot enam. See on reaalne suur potentsiaal.»

Probleemina näevad mõlemad naiste surumist liialt kitsastesse soorollidesse, neid on teenimatult vähe juhtide ja otsustajate ridades. Teisalt on see olukord väga ränk meestele, kellele langeb liiga suur vastutusekoorem.