Kes on maailmas konkurentsivõimelisem, eesti naine või mees?

«Nüüdseks on Eesti visiitkaart täiesti muutunud – me oleme innovatiivne e-Eesti, see tekitab elavat ja positiivset uudishimu ja maailm on eestlastele palju avatum,» rõõmustab Marianne. Traagilise legendiga ei jõua kaugele ei maailmas, karjääriredelil ega ka inimsuhetes.

Suhetest rääkimine on tabu

Maailma väärtushinnangutes nihkub fookus üha enam välistelt väärtustelt sisemistele. Enam pole nii tähtis edu ja saavutused, kui just see, kui õnnelikuna inimene ennast tunneb. Terved suhted, tunded ja emotsioonid on üha enam elu vundamendiks. Eestis aga on see protsess alles käivitumisjärgus, leiavad nii Marianne kui ka Kristian – siin ei peeta suhetest rääkimist sageli heaks tooniks ei seltskonnas ega meediaruumis. Käibel on tühjad fassaadid «kõik on täiuslik» või eelistatakse püsida faktidega määratletavas ratsionaalsuses.

«Meediaruumis on suur puudus sellest, et keegi räägiks siiralt ja vahetult inimsuhetest,» märgib Marianne «On kollased pinnapealsed uudised ja valged tõsised uudised, kuid suhetest pole Eestis kombeks rääkida.» Naine usub põhjuse olevat selles, et neis teemades pole õiget ja valet, nii tekitab valdkond ebakindlust eeskätt meestes. «Kuid kõik inimesed vajavad võimalust kaasa mõelda ja ära tunda, et nad pole oma küsimustega üksi. Sellest ju tegelikult elu koosnebki.»

«Suhetest ja tunnetest on vaja rääkida ning see on suur viga, et mehed end sellest mängust eemale hoiavad,» usub ka Kristian. «On täiesti vale arvata, et suhteteemadega tegeleda pole mehelik. Need pole pehmed teevad, vaid kõige kõvemad teemad üldse, absoluutne vundament kõigele elus. Eesti meestel on tohutult potentsiaali emotsionaalse intelligentsuse teadliku arendamise kaudu tugevamaks, tervemaks ning ka maailmas konkurentsivõimelisemaks saada.»

Kristian Steinberg FOTO: Postimees /

Soorollid on ajale jalgu jäänud

Feminismiteemat oleks Eestis kohatu kalevi alla lükata ja väita, et probleemi pole. Eesti naiste haridustase on maailmas tipus, kuid palgalõhe Euroopa Liidu sügavaim. Jäigad soorollid piiravad naisi ja kurnavad mehi, olukorra paranemisest võidaksid mõlemad pooled.

«Haritud naine on Eestis vähe väärtustatud,» põrutab Marianne, kes näeb iganenud hoiakutes suurt arengupidurit. «Soostereotüübid ja konservatiivsus panevad mind muigama. Mis talupoja tarkus! Aga kus on talutütre tarkus? Pea igas suvalises lauses või väljendis on olemas suhtumine, et ühed oleks nagu paremad kui teised. Majanduslikult rääkides on naiste potentsiaali kasutamata jätmine selge ressursi raiskamine.»

Kristian lisab teooriale faktid. «Future Labs ja UBS Panga trendiennustus sätestas, et kui me kasutaksime ära juba praegu olemas oleva naiste potentsiaali Euroopas, teeniksime me 2027. aastani selle võrra 10 triljonit eurot enam. See on reaalne suur potentsiaal.»

Probleemina näevad mõlemad naiste surumist liialt kitsastesse soorollidesse, neid on teenimatult vähe juhtide ja otsustajate ridades. Teisalt on see olukord väga ränk meestele, kellele langeb liiga suur vastutusekoorem.