Epp Ehand: väliskorrespondendi amet on loomatöö

Päev pärast seda, kui uudis Ehandi määramisest avalikkusele teatavaks sai, võõrustas asjaosaline Arterit oma suvekodus. Tagasihoidlikult halliks krohvitud palkmaja lasi nõukogude aja alguses ehitada tema vanaema, kelle imekombel sõjast puutumata jäänud kodu oli saanud piksetabamuse. Mätliku Helmi raudset tahet imetledes ja pilguga tema istutatud puude kõrgust mõõtes tulis jutuks Ehandi raske nooruspõlv, tema süles magav Hans ja ka see, et järgmisel kevadel tuleb kindlasti korraks koju tulla, et tomatitaimed maha saaks.