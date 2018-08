Üle võlli läinud Porsche-hobi

Tartu külje all Reolas taastatakse Porschesid. Aga mitte nüüdisaegseid, vaid klassikuid, nagu 356 ja 911 varasemad mudelid. Juba kümnendi Urbans Garage'i vedanud rootslane Mikael Urban Eriksson ütleb oma loomingu kohta vaid seda, et tegemist on hobiga, mis on läinud «veidi» üle võlli.