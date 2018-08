Eestlased tegid käsitööna elektriratta Choppelectric

Tõele au andes pole Choppelectric maailma ega isegi kodumaisel turul midagi ainulaadset. Eestis on elektrirattaid ehitanud näiteks Ampler, Chop-E ja Liberator, rääkimata elektrilisest minimootorrattast EXO. Aga teisest küljest on kõik nimetatud lisanud jalgratta rohkem kui sajandivanusesse loosse uusi, ägeda disainiga peatükke.

Ebatavalise välimusega elektrirataste nišis tegutsemine on igati mõistlik esiteks seetõttu, et tühjalt kohalt on maailma suuremate rattatootjatega võistlemine pehmelt öeldes keeruline. Teiseks näeb masstoodang välja täpselt sama erutav ja eriline nagu hõbehall Toyota kaubanduskeskuse parklas ning iga lammaski saab aru, et turg lausa januneb eristuvate sõiduvahendite järele.