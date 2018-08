Vesinikuauto – külaline lähitulevikust

Mis on Nexo?

Üks aasta innovatiivsemaid autosid, selles pole kahtlust. Nexo on Hyundail juba teine kütuselemendiga mudel. Tõsi, esimest müüdi ehk üldse kokku mõnisada. Nexo on nüüd see, mida kavatsetakse ka reaalselt müüa, mõistagi on sihikul need riigid, kus olemas vähemalt mõni vesinikutankla. Välimuselt linnadžiip ja mõõtudelt Santa Fe’st vaid pisut väiksem. Varustatud tipptasemel juhiabisüsteemidega.

Ja kuidas on?

Ei saa küll võrrelda ekvaatori ületamisega maadeavastusaegadel, kuid ka mul on nüüd esimesed 25 km vesinikuautoga sõidetud. Norras – riigis, kus nafta arvel ökosüdametunnistust valgendatakse ja kuhu kerkivad hooga esimesed vesinikutanklad. Erakordselt mugav ja vaikne, eristub ainult kiirenduse ajal kostuv vilin, mis tekib kütuseelementi õhu pumpamisel. Kiirendus ise on tagasihoidlik – napilt alla kümme sekundi sajani. Tunda on, et tabada taheti premium-fiilingut ja see märk ka maha võeti. Suurus on üks asi, aga summutatud rehvimüra loob juba suursuguse sõidutunde. Sõitjate ruumi hele sisustus aitab muidugi palju kaasa. Silmatorkavat tulevikuteemat kujunduses pole otsitud, pigem on tegemist konservatiivse maitsega tänapäevases vormis. Kõik veidrused vabandatakse välja aerodünaamikaga.

Miks vesinik?

Olgu veel üle korratud: vesinikuauto on tegelikult elektriauto, mida käitab elektrimootor ja kus vajaminev elekter toodetakse autos sees. Praegu on seis kütuseliikidega nii tõmblev, et autotootjad ei julge üldse ennustada, millist jõuallikat oleks kõige otstarbekam pikemas vaates arendada. Nii arendatakse igaks juhuks kõike: sisepõlemismootoreid, tava- ja pistikhübriide, ainult elektritoitel liikureid ja kütuseelemente.