Esmalt tuleb selgeks teha, et van Goghi originaale filmis ei näe – 94 tema teost on küll filmi aluseks, ent kunstnikud on tema stiili aimates loonud täiesti uued maalid. Loomulikult tekitas see ka ohtralt probleeme: et filmi narratiiv jookseks loogilist rada mööda, tuli mõni talvel maalitud originaal suviseks ümber kujundada. Kuna van Gogh kasutas väga eri mõõtmetes lõuendeid, juhtus sedagi, et tema püstise maali külgedele tuli materjali juurde luua. Ja et plaanid lõikuks ja lugu oleks visuaalselt mitmekesisem, püüdsid kunstnikud tabada, milline võinuks mõni van Goghi maal välja näha hoopis teise nurga alt. Kuna filmis vaadatakse tagasi ka kunstniku lapsepõlve ja sellest mõistetavatel põhjustel pildimaterjali pole, oli meeskonnal vabam voli ning vangoghilikku stiili iga hinna eest taga ei aetud.