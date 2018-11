Tõnu Kaljuste: inimkatsed on minu eriala

«Võib-olla on inimkatsed minu eriala, aga lauluväljakul üheslaulmist korraldades oli mu soov, et inimesed ei oleks kontserdi ajal kusagil õllesabas ega kolaks ringi, vaid kuulaks, oleks tekstidega ja laulaks kaasa. Publiku tähelepanu koondamiseks kasutasime suuri ekraane. Lisaks valisin välja lood, mis on meil vereringes, ja koostasin neist pingestatud ja kontsentreeritud muusikalise terviku, mille panid kõlama koor, solistid ja Rasmus Puuri juhatatud orkester,» selgitab Kaljuste.