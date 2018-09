Herkel ja vastased jooksevad üldkogu algatamiseks võidu

Pärast terve augusti väldanud tinglikku kodusõda Vabaerakonnas on partei tükkideks. Osa erakondlasi kogub allkirju erakorralise üldkogu kokkukutsumiseks, et valida erakonnale uus juht. Kuna üldkogust ei paista pääsu olevat, on ka esimees Andres Herkel teinud juhatusele ettepaneku üldkogu kokku kutsuda. Erinevus on selles, et allkirjade toel saaks üldkogu kokku kutsuda paari nädala jooksul, juhatuse ettepanek annaks aega toetust koguda aga vähemalt terve kuu.