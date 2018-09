Odavlennupilet virtuaalmaailma

Minu meelest pidi Oculus Go olema see virtuaalsusreaalsusseade (VR), mis tehistõelisuse massidesse viib: suhteliselt soodsa hinnaga, ei vaja toimimiseks tuhandeeurost arvutit ega mängukonsooli ning sellel ei lohise taga tüütud juhtmed. Kuna seade kuulutati välja alghinnaga 200 dollarit (USAs), tundsin, et nüüd on minu tund saabunud: hakkan VR kodanikuks. Tegelikkus oli midagi muud.