Hei teie, Mardid ja Kadrid, käes on halloweeniaeg!

Halloween’i võidukäik näitab, kui paikapidav on palju korratud tõdemus, et kui Ameerika köhib, saab muu maailm, eriti Euroopa otsemaid nohu. Isegi siis, kui pisik jõudis hoopis Euroopast uude maailma. Sest kombe hakata Põhja-Ameerikas oktoobrilõpuööl süüdatavate lõkete ääres tähistama lõikusaja peaaegu lõpule jõudmist (punkt sellel pannakse eraldi, lõikustänupühaga) viisid Atlandi taha sinna ümberasunud eurooplased, peamiselt inglased ja iirlased. Praksuvate tulede valgel räägiti tondijutte, lauldi ja pidutseti. Usuti, et kõigest tulid osa saama ka peolisi nähtamatult ümbritsevad hauatagused.