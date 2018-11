Selle küsimuse algne sõnastus oli, kas kontrabassi saab vedada? Kuigi on selge, et kontrabassi saab vedada ka Volkswagen Golfiga, on oluline ikkagi see, kui palju kasutusfunktsionaalsust pärast kontrabassi autole veel alles jääb. Spacetourerisse mahtus kontrabass mugavalt ja ruumi jäi veel ka kontrabassimängijale, kes saab sõidu ajal tagaistmel mõtlikult keeli sõrmitseda ja kaassõitjate meeleolu kujundada. Siiski võib öelda, et kontrabass võttis autos juhtimise üle ja muutus keskseks sisustuselemendiks (ühtlasi mahtus ta autosse nii täpselt, nagu oleks Spacetoureri insenerid selle juba eelnevalt sinna planeerinud).