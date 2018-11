Valitsus lõpetab tselluloositehase praeguse eriplaneeringu. Aga...

Kuigi poliitiline olukord neli kuud enne parlamendivalimisi sisuliselt ei luba muid otsuseid langetada, ei tähenda see, et arendajad peavad tehaseidee nüüd lõplikult maha matma. Teised võimalused on olemas ja riigihalduseminister Janek Mäggi neid valitsuse kabinetinõupidamisel ka esitleb. Seega pole välistatud, et senise eriplaneeringu lõpetamise juures kostab mõni «aga».