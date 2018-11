Konkurentsiamet avas Eesti Energiale börsiukse

Börsielevuse tekitas uudis, et Eesti konkurentsiamet andis pärast kuudepikkust vaagimist eile viimaks Eesti Energiale õnnistuse osta norrakatele kuulunud taastuvenergiafirma Nelja Energia. Läti ja Leedu regulaatorid andsid rohelise tule juba tükk aega tagasi. Tehingu hind on 290 miljonit eurot. Lisaks võtab riiklik energiakontsern üle Nelja Energia laenud, 204 miljonit eurot.

«Luban, et Nelja Energia liitmisel Enefit Greeniga tekib tõeliselt professionaalne ja kasvuvõimeline ettevõte, millest ka Eesti inimesed võiksid aktsionärina osa saada,» ütles Sutter. Tema hinnangul võiks Enefit Greeni vähemusosaluse veel 2019. aastal börsile viia. «Loodame ja anname endast parima,» märkis ta. Konkreetset lubadust aktsiate avaliku emissiooni korraldamiseks järgmisel aastal aga Sutter ei andnud. Peaminister Jüri Ratas on varem öelnud, et taastuvenergiaettevõtte aktsiad võivad börsile jõuda 2019. aasta teises kvartalis.