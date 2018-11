Külas vapustavalt omapärasel kollektsionääril: Magnus Walker ja 40 Porschet

Seisame kõrge müüri ja massiivse raudvärava ees, mille kohale on veetud okastraat. On soe hommik, kell saab kohe üheksa ja Los Angelese kõrvalisel tänaval valitseb vaikus. Selle läbipaistmatu värava taga tegutseb aga ilmatu kuulus habemik, kes taastab ja ehitab enese jaoks ringi klassikalisi Porschesid selmet venitada kitarrikeelt festivalilaval, kuhu temasuguseid karvaseid pelgalt välimuse põhjal paigutama kiputakse.

Ühe Rootsi päritolu hästituntud automargi esitluse päevakavas on jäänud meie päralt Inglite linnas vaba hommikupoolik, mille otsustame Arteri autotoimetaja Esta kihutusel sisustada Magnus Walkeri ja tema autodega. Estal õnnestub leida kodaniku kontakt ja pärast intensiivset meilide pingpongi näikse üks meie välja pakutud aegadest ilmakuulsale Porsche-fännile sobivat. Meil õnnestub end õigeks ajaks Los Angelese liiklusmöllust läbi vedada, ent värava taga hiilib hinge nõutus. «See ei saa ju olla SEE koht, ja mis siis saab, kui ta on kohtumise unustanud?» Aga ei, punktipealt kell 9 sõidab värav kriiksudes eest ja ruudulises särgis mees astub meile vastu: «Good morning!»