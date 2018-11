Hinnatõus suunab prügi põletama

Eesti on üks 14 Euroopa Liidu riigist, mis tõenäoliselt ei täida 2020. aastaks kohustuslikku 50 protsendi olmejäätmete ringlussevõtu sihti ning jäätmete prügilatesse ladestamine on viimastel aastatel hoopis kasvanud. Et prügisortimist soodustada ja tagant kiirustada, soovib Kiisler tõsta ladestamistasu. Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul võib aga soovitud tulemus saavutamata jääda.