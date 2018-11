Mantlipärija tahab sõdurilobi turu vallutada

Avalikkuses on Puustusmaa tuntud eelkõige tänu sellele, et võitis 2007. aastal telesaate «Mantlipärija», kus kasiinofirma Olympicu omanik Armin Karu endale Donald Trumpi kuulsa formaadi alusel õpipoissi otsis, kellega sõlmida miljoni-krooni-leping. Ajakirjanduski on aga kajastanud, et vaid paar aastat pärast saate võitu tegi Puustusmaa kannapöörde ja hakkas korraldama militaarmatku.