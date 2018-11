Piima- ja kommisõltlasi ähvardab suurem Parkinsoni oht

«Oled terve elu käinud tööl, nüüd lähed pensionile ja tahaksid hakata elama – hoida lapselapsi, reisida, tõeliselt puhata –, aga sa ei saa, sest tekib haigus, mis röövib elurõõmu. See on tõsine probleem,» sõnab Toomsoo. Kui avalduvad tüüpilised sümptomid, arvatakse haigus inimesel olnud juba 20–30 aastat.

Parkinsoni tõve tekkimisel on oluline roll mikrobioomil ehk soolestiku headel ja halbadel bakteritel, mida on soolestikus umbes viis kilo.

Parkinsoni haiguse põhjus on liikumist koordineerivate dopamiinirakkude hukkumine, sest neid on pääsenud hävitama alfa-sünukleiini valgumolekulid. «On leitud, et väga varajastel juhtudel, kui kliiniliselt ei ole veel Parkinsoni tõbe tekkinud, on alfa-sünukleiin juba soolestikus leitav ja liigub närviteid pidi ajju,» räägib Toomsoo. Alfa-sünukleiin on meie kehas lahustunud kujul, ka soolestikus, aga teatud puhkudel hakkab see liituma ja moodustama suuremaid kogumeid, mis jäävad ette närviühendustele ning lõpuks põhjustavad jõude seisvate ajurakkude hävinemise.