Eestlase autoportree: töökas ja rahulik ning laulab «Mutionu pidu» peast

Kanadas töötav psühholoog ja mälu-uurija Endel Tulving oli nõukogude ajal esimest korda Eestis külas ning Kodu-Eesti kolleegid palusid Tulvingul sõnastada, kes on eestlane.

Ei kulunud palju rohkem kui sekund. «Eestlane on see, kes teab «Mutionu» sõnu ja oskab öelda, millisest raamatust pärineb lause: «Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud.»»

Eelmisel laupäeval rääkis seda lugu suure auditooriumi ees Tartu Ülikooli psühholoogiaprofessor Jüri Allik, lisades, et nad otsustasid toona Tulvingu definitsiooni kontrollida. Tegid eksperimendi, küsitlesid tänavatel inimesi. «Mutionu pidu» ja «Kevadet» teadsid kõik.

Kuid mis on eestlaste iseloomus erinevat võrreldes lätlaste, venelaste või soomlastega, see on Alliku sõnul palju keerulisem küsimus.